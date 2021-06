Isabel era considerada foragida - Disque-Denúncia / Divulgação

Isabel era considerada foragida Disque-Denúncia / Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 21:44 | Atualizado 24/06/2021 21:49

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da 67ª DP (Guapimirim), para que possa obter informações que levem à localização e prisão de Isabel de Jesus, de 44 anos. Ela é suspeita de matar a golpes de faca, a artesã Miriam do Nascimento Rodrigues, de 43 anos, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, o caso aconteceu no dia 10 maio deste ano. A vítima foi levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, e depois transferida para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Ela faleceu no último dia 18 de maio, por não resistir aos ferimentos.



Publicidade

Ainda segundo a polícia, Miriam era amiga do ex-marido de Isabel e estava na casa dele, num sítio, quando a suspeita chegou com uma faca na mão, quebrou móveis e plantas na residência e ainda ameaçou o ex-marido. Na data do crime, o rapaz tinha rompido o relacionamento com a criminosa.



Contra Isabel de Jesus, foi expedido mandado de prisão, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Guapimirim, pelo crime de homicídio (Artigo 121 do CP).



Publicidade

O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento:



(21) 98849-6099; (21) 2253-1177

Publicidade

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).