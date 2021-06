Prisão foi feita pela delegacia de Campo Grande - Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:54 | Atualizado 24/06/2021 18:55

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, um quadrilha especializada em lesar clientes de instituições bancárias por meio do desbloqueio de cartões de crédito, em dois apartamentos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, três homens e duas mulheres, que não tiveram suas identidades divulgadas, também faziam uso de aplicativos de investimentos para arrecadar lucros ilícitos.



De acordo com as investigações, que contaram com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da Polícia Civil, o grupo atuava por meio de aplicativos digitais. O investimento no mercado de criptomoedas também era uma das formas de arrecadação. As transações ilícitas, sejam por meio do PicPay, bitcoin, desbloqueio de cartões ou descoberta de dados por meio de aplicativos de empresas privadas de cobranças, permitiam que os autores pudessem operar sem deixar rastros.



Para efetuar as transações em plataformas de investimentos, os criminosos faziam uso de diversos chips de telefonia móvel. Em casos de prejuízos causados pela instabilidade do mercado, as vítimas, sem saber das operações, eram as únicas responsáveis por qualquer ônus, uma vez que as transações eram feitas com os dados pessoais delas.



Na ação, os policiais apreenderam dez cartões bancários, um passaporte, três notebooks, 36 chips de duas operadoras, dois terminais magnéticos de pagamento de cartões, um talão de cheques assinado e quatro folhas avulsas em nome de terceiros, nove telefones celulares e dois automóveis de luxo com documentos falsos provenientes do estado de Minas Gerais.



A polícia chegou à quadrilha durante investigação da delegacia de Campo Grande sobre clonagem de cartões bancários. Os criminosos irão responder pelos crimes de receptação e de associação criminosa. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.