Pablo Fernandes de Souza, líder da organização, foi preso na manhã desta terça-feira (15) - Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:22 | Atualizado 15/06/2021 15:05

Rio - Policiais Civis prenderam, na manhã desta terça-feira (15), o líder de um grupo que aplicava golpes na internet através da venda de veículos clonados. Pablo Fernandes de Souza, de 30 anos, e outro parceiro investigado foram detidos no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em ação conjunta batizada de Operação Escroque. Os delegados responsáveis pela ação foram Márcio Braga e Jefferson Nascimento, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) do Rio de Janeiro.

Pelo menos 10 pessoas foram vítimas das ações realizadas pelo grupo até o momento de acordo com a investigação. Cerca de R$ 500 mil foi movimentado pela organização, mas os números podem ser maiores e a Polícia Civil continua levantando informações.

Os golpes eram aplicados por meio dos pagamentos que as vítimas realizavam em sites de vendas na intenção de comprar um veículo novo, mas recebiam um clonado no lugar. Em seguida, um segundo golpe era feito através dos dados utilizados na compra, quando os criminosos efetuavam a abertura de contas em bancos e confeccionavam cartões de crédito com as informações dos clientes.

O delegado Márcio Braga divulgou um vídeo com um balanço da operação Escroque, compartilhando informações sobre os resultados da ação que realizou a prisão de dois suspeitos até o momento. Denúncias podem ser feitas à DRFA e ao Disque Denúncia (2253-1177).

Delegado Márcio Braga fez um balanço da Operação Escroque, responsável pela prisão suspeitos de realizar golpes através de vendas de veículos pela internet. #ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) June 15, 2021

Máquinas de cartões, documentos, veículos e identidades foram apreendidos. As buscas continuam sendo feitas a fim de capturar Thiago Mauricio Nunes que também integra a organização criminosa. Todos os integrantes vão responder por Estelionato, Associação Criminosa, Falsidade Ideológica, Uso de documentos falsos e Receptação. Os presos serão encaminhados para a DRFA, no Rio de Janeiro, juntamente com todo o material que será analisado.

