UPP do Andaraí, na Zona NorteReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:10 | Atualizado 24/06/2021 20:12

Rio - Moradores do Grajaú se assustaram, na tarde desta quinta-feira, com o intenso tiroteio na região. De acordo com a Polícia Militar, equipes da UPP Andaraí foram acionadas para checar uma denúncia de roubo de um veículo dos Correios. Os agentes teriam trocado tiros com criminosos, que estariam em uma região de mata. Até o momento, não há informação de pessoas feridas.

A plataforma Fogo Cruzado registrou, às 16h55, a troca de tiros no bairro da Zona Norte do Rio. Nas redes sociais, internautas postaram alerta para que as pessoas se mantenham seguras. "Medo até de ficar na sala, parece que o tiroteio é aqui no Grajaú mesmo", escreveu uma internauta. "Tiroteio no morro da Divineia, Grajau. Tiros de armamento de alto calibre", alertou outro.

