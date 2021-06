Espaço atende gratuitamente com diferentes especialidades - Divulgação

Espaço atende gratuitamente com diferentes especialidades Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 19:18

Rio - Inaugurado na década de 80 e localizado dentro da quadra de ensaios, o Centro Médico do Salgueiro será reinaugurado no próximo dia 26, após uma reforma que durou dois meses. No novo espaço, salas mais amplas e iluminadas darão mais conforto aos médicos voluntários que atendem gratuitamente a comunidade em diferentes especialidades e, consequentemente aos pacientes que buscam os serviços de psicologia, geriatria, dermatologia, acupuntura, entre outros.

“Venho dizendo que a pandemia voltou os olhares do público em geral para as escolas de samba, que sempre tiveram seus trabalhos sociais desempenhados com afinco. O Centro Médico do Salgueiro é motivo de orgulho para nós porque é um trabalho desempenhado voluntariamente e coordenado por uma pessoa que é incansável na busca por melhorias e parceiros”, diz André Vaz, presidente da vermelha e branca

Publicidade

Coordenado pela psicóloga Vilma Araújo, o Centro Médico recebe cerca de 800 pacientes/mês e promove, além do atendimento diário, ações e palestras de prevenção contra enfermidades, tais como DST, suicídio, gravidez na adolescência e envelhecimento saudável. Para a reinauguração do local, estão programadas as seguintes ações:

- aplicação de flúor e prevenção de cáries em crianças

Publicidade

- vacinação contra a gripe ( para profissionais da área de saúde, pessoas com comorbidades e pessoas com 60 anos ou mais; é necessário que não tenham tomado a vacina da COVID nos últimos 15 dias

- teste glicêmico

Publicidade

- verificação de pressão arterial

O atendimento acontecerá das 09h às 12h. A quadra do Salgueiro fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí.