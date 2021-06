Família foi feita de refém por criminosos no Morro do Estado, em Niterói - Divulgação/ PMERJ

Família foi feita de refém por criminosos no Morro do Estado, em NiteróiDivulgação/ PMERJ

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:49

Rio - Uma família feita refém por criminosos foi libertada na tarde desta quinta-feira, no Morro do Estado, em Niterói, com a ajuda do Batalhão de Ações com Cães (BAC). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram feitas reféns por sete criminosos que invadiram a residência onde estavam na tentativa de escapar das equipes do Comando de Operações Especiais (COE). Todos os envolvidos foram presos pelos policiais e a família está bem.



Com eles, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, cinco granadas e carregadores, além de drogas a serem contabilizadas. Os cães Apollo e Joko auxiliaram na libertação dos reféns. Desde o início da manhã, equipes subordinadas ao COE atuam no Morro do Estado, em Niterói . O objetivo é intervir em um intensa disputa territorial entre facções rivais.

Em um outro ponto da comunidade, três homens foram presos e um adolescente foi apreendido por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Com eles, foram apreendidos dois fuzis 7.62, duas granadas, 16 carregadores, cartuchos e munições a serem contabilizados.



As ocorrências foram encaminhadas para a 76ª DP (Niterói).

Guerra entre rivais no Morro do Estado já dura três dias

Nas redes sociais, internautas afirmam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se uniram com a milícia e invadiram duas comunidades da região: os morros do Estado e Palácio. Desde a noite de domingo que os criminosos são vistos andando pelas comunidades.

Moradores do Estado relatam que com a entrada dos rivais, homens do Comando Vermelho buscaram refúgio nas comunidades vizinhas, Caixa D'água e Arroz. Ao cair da luz do dia o bando tem tentado retomar a região.

Um casal que mora na Praça do Rink, a menos de 100 metros do Morro do Estado, diz que está assustado com os intensos confrontos e as gritarias dentro da comunidade.

"Não são só os tiros que nos assustam, as pessoas gritando também é algo surreal. A gente não sabe se é bandido ou morador. Que Deus proteja quem é de bem e que nada aconteça a eles. Está demais essa guerra", contou o casal.