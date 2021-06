Luiz Bacci, Deolane Bezerra e MC Kevin - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2021 08:35 | Atualizado 08/06/2021 08:46

São Paulo - Luiz Bacci, que está à frente do policialesco "Cidade Alerta", resolveu deixar as diferenças de lado e sair em defesa da especialista na área criminal Deolane Bezerra, ex de MC Kevin, que morreu ao cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde estava com Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e a acompanhante de luxo Bianca Domingues, no dia 16 de maio.



"Um amigo chamou atenção para o novo visual da Deolane e achou que o luto da noiva de Kevin durou pouco", começou dizendo o comunicador, que, apesar de assumir as divergências, reiterou que é preciso tocar a vida e seguir com força, inclusive, na internet. "Tem que ser feliz. Ela queria a felicidade com o Kevin aqui, mas infelizmente ele se foi. Então, apoiem", pediu por meio do Instagram.

As primeiras trocas de farpas entre os dois aconteceram depois do vespertino da RecordTV noticiar a prisão de Francisco Alberto e apontá-lo como ex-marido dela. "Querido Luiz Bacci, não me vincule a informações suas, principalmente quando forem inverídicas. O boletim que fiz não se trata da pessoa que foi presa hoje. Pare de enfeitar a história".

A partir daí, a coisa degringolou! Munido de provas e prints, disse, no ar, frases como "além de ser ex-mulher deste homem, é também advogada deste criminoso" e "por favor, da mesma maneira que a respeito como profissional, quero que me respeite como jornalista".