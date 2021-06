Karina Bacchi - Reprodução

Karina BacchiReprodução

Por IG - Gente

Publicado 18/06/2021 13:49 | Atualizado 18/06/2021 13:54

Rio - A atriz Karina Bacchi (44) usou as suas redes sociais para falar que um dos seus arrependimentos foi ter posado nua no passado. "Um dos maiores arrependimentos de sua vida", declara a atriz. Na época, a artista posou nua para uma revista masculina em 2006.

fotogaleria

"Esses dias me perguntaram: 'Karina, você, agora que tem falado mais de Deus e está mais próxima da palavra de Deus, não se arrepende de ter posado nua?' Me arrependo e muito, um dos maiores da minha vida", continua Karina.

Publicidade

Karina, que hoje é casada com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, fala em em agradar Deus. "Posar nua não tem problema nenhum? Tem, sim. Porque eu desejo agradar a Deus, expor a minha nudez e meu corpo é algo que deve ser feito para o meu marido. Não vou ficar sensualizando na internet, aparecendo nua, me expondo, querendo seduzir com olhares as pessoas... Isso desagrada a Deus e é contra o casamento... ", finaliza a atriz.