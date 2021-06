Morro do Estado, Niterói - Imagem Arquivo

Publicado 23/06/2021 08:37 | Atualizado 23/06/2021 09:19

Rio - Criminosos rivais protagonizam uma guerra pelo controle de território no Morro do Estado, no Centro de Niterói, que já dura três dias seguidos. Moradores da região estão aterrorizados com os confrontos que se estendem entre a noite e madrugada. A Polícia Militar reforçou o policiamento, mas nenhum suspeito foi preso. Na madrugada desta quarta-feira foram registrados novos tiroteios.

Nas redes sociais, internautas afirmam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se uniram com a milícia e invadiram duas comunidades da região: os morros do Estado e Palácio. Desde a noite de domingo que os criminosos são vistos andando pelas comunidades.

Guerra entre traficantes no centro de Niterói -rj morro do estado CV x TCP pic.twitter.com/iVThnlbvlt — Ação e Reação (@reacao_acao) June 23, 2021

Moradores do Estado relatam que com a entrada dos rivais, homens do Comando Vermelho buscaram refúgio nas comunidades vizinhas, Caixa D'água e Arroz. Ao cair da luz do dia o bando tem tentado retomar a região.

Um casal que mora na Praça do Rink, a menos de 100 metros do Morro do Estado, diz que está assustado com os intensos confrontos e as gritarias dentro da comunidade.

"Não são só os tiros que nos assustam, as pessoas gritando também é algo surreal. A gente não sabe se é bandido ou morador. Que Deus proteja quem é de bem e que nada aconteça a eles. Está demais essa guerra", contou o casal.