Material apreendido nesta quinta-feira - Divulgação

Material apreendido nesta quinta-feiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:52 | Atualizado 24/06/2021 16:23

Rio - Três homens foram presos e um adolescente apreendido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) durante uma ação do Comando de Operações Especiais (COE), no Morro do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira. O objetivo, segundo a PM, é intervir na disputa de território entre criminosos rivais.

Ainda de acordo com a PM, com os presos foram apreendidos 2 fuzis 7.62 e 2 granadas, 16 carregadores, cartuchos e munições ainda não contabilizadas. Os materiais e os criminosos foram encontrados com base em informações do Disque Denúncia.

Publicidade

Ocorrência segue em andamento.

Publicidade