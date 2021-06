Acusados fazem parte de uma família que gerencia o tráfico de drogas em Muriaé - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/06/2021 16:04

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (24), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, três pessoas da mesma família acusadas de matar uma idosa de 70 anos. O trio era monitorado e a prisão foi realizada pela 128ª DP (Rio das Ostras) em conjunto com agentes da Delegacia de Homicídios de Muriaé, em Minas Gerais, onde o crime aconteceu.



De acordo com as investigações, os dois homens e a mulher fazem parte de uma família que gerencia o tráfico de drogas em um bairro do município de Muriaé. A vítima foi morta com um tiro, após desentendimento de criminosos da quadrilha, na localidade de São Vicente.



Os acusados fugiram para Rio das Ostras e foram encontrados nos bairros Âncora e Extensão Serramar. Na ação conjunta, os policiais cumpriram mandados de prisão por homicídio e por roubo. Os três foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.