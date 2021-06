Polícia confirma três mortes em ataque a tiros em Casimiro de Abreu, no interior do Rio - Reprodução

Polícia confirma três mortes em ataque a tiros em Casimiro de Abreu, no interior do RioReprodução

Por Anderson Justino

Publicado 11/06/2021 12:50 | Atualizado 11/06/2021 12:55

Rio - A Polícia Civil confirmou, no início da tarde desta sexta-feira (11), que três pessoas das sete baleadas em um ataque a tiros dentro de um bar em Casimiro de Abreu, no interior do Rio, não resistiram e acabaram morrendo. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, na Rua Haydeia, no bairro Jardim Miramar

Segundo testemunhas, homens armados passaram em um carro não identificado e efetuaram vários disparos na direção do grupo. As vítimas assistiam ao jogo do Flamengo na hora do ataque.

Publicidade

A polícia apura se uma das vítimas estava saindo de uma igreja evangélica que fica do lado do comércio.

As investigações estão sob responsabilidade da 121ª DP (Casimiro de Abreu). A polícia apura a motivação do ataque. Ainda não se sabe quem era o alvo dos bandidos. A polícia não divulgou os nomes dos mortos, mas detalhou que um deles era natural do Maranhão e tinha anotações criminais.

Publicidade

Investigadores da delegacia de Casimiro de Abreu estiveram no local do ataque nesta sexta-feira e ouviram algumas testemunhas. A polícia vai analisar imagens do circuito de segurança da região para tentar identificar o veículo usado pelos bandidos.

Três sobreviventes seguem internados em estado grave. Uma adolescente de 17 anos está internada na UPA de Rio das Ostras. Um dos feridos foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e outro para o Hospital Municipal de Rio das Ostras. A quarta vítima recebeu alta.