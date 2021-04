Motoristas que passam pelo local buzinavam em apoio aos manifestantes, que se aglomeravam no local. Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 14/04/2021 21:14 | Atualizado 14/04/2021 21:14

Moradores e comerciantes indignados com os constantes congestionamentos que vêm sendo provocados pela barreira sanitária em barra de São João, na divisa com Tamoios, no Segundo Distrito de Cabo Frio, iniciaram um protesto na tarde desta quarta-feira (14).

A barreira foi colocada entre as cidades de Cabo Frio e Casimiro de Abreu no início do ‘Superferiadão’, que aconteceu entre os dias 26 de março e 4 de abril, e é a única que restou entre as ‘super barreiras’, que envolviam outros municípios.

População revoltada com constantes congestionamentos. Na Faixa "Queremos trabalhar. Barreiras motivo para corrupção" Internet A revolta da população que reside e trafega pelo no local, acontece devido aos constantes congestionamentos no trânsito, tanto para quem tenta sair de Cabo Frio, em sentido ao norte do estado, em direção à Macaé, Rio das Ostras e Casimiro, quanto para quem vem desses municípios buscando como destino Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.Motoristas que passavam pelo protesto buzinavam em apoio aos manifestantes, que se aglomeram no ato. Nas redes sociais, internautas também aplaudiam a atitude. “Totalmente a favor, covardia com os moradores”, disse Marcia Rodrigues. “Parabéns, isso aí!!! Essa barreira é uma covardia com o povo que precisa ir trabalhar.”, disparou Érica Araújo.

Outros criticam a iniciativa. “Vocês querem acabar com a barreira sanitária contra o covid se aglomerando e assim aumentando os índices da doença? Inacreditável!”, disse Thays Calixto.

A guarnição do Posto 20 do Batalhão de Polícia Rodoviária esteve no localidade para garantir que o tráfego não ficasse completamente parado. Policiais do 32º BPM também deram apoio, além de cerca de 15 guardas municipais.

A guarnição do Posto 20 do Batalhão de Polícia Rodoviária esteve no localidade para garantir que o tráfego não ficasse completamente parado. Policiais do 32º BPM também deram apoio, além de cerca de 15 guardas municipais.

O Dia entrou em contato, via e-mail, com a Prefeitura de Casimiro de Abreu e aguarda o retorno sobre o impasse.