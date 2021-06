Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:00 | Atualizado 15/06/2021 13:32

Rio - Um homem foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (14), quando saía de uma partida de futebol no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, homens armados, que estavam dentro de um carro, atiraram contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas foi atingida e morreu no local.

Ainda segundo as testemunhas, o carro fugiu logo após realizar os ocupantes realizarem os disparos. A PM informou que militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para a Rua Guararapes, e no local, encontraram a vítima, que não resistiu aos ferimentos, com marcas de tiros.

Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o caso.