Foto de arquivo: Moradores relatam intenso tiroteio no Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:31

Rio - Moradores da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, relataram uma intensa troca de tiros na manhã desta quarta-feira. De acordo com os relatos, os disparos foram na região conhecida como Buraco do Lacerda. A plataforma Fogo Cruzado informou que os tiros começaram por volta das 6h50.

"Tiroteio no Jacarezinho de novo, escreveu uma. "Muito tiro aqui no Jacarezinho. Toma cuidado morador.", escreveu outro.

Procurada, a Polícia Militar informou que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade foram "atacados" na região do Buraco do Lacerda e houve um confronto. Até o momento, não há informações sobre baleados, prisões ou apreensões.