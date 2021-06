SuperVia - Divugação / Agetransp

SuperVia Divugação / Agetransp

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:36 | Atualizado 16/06/2021 07:36

Rio - Um trem que seguia da Central do Brasil para Japeri, na manhã desta quarta-feira, atingiu uma tubulação de cabos da estação Olímpica de Engenho de Dentro. De acordo com a Supervia, por conta do episódio, a composição não conseguiu seguir viagem e continua no local. Os passageiros precisam trocar de trem para seguirem viagem.

De acordo com a Supervia, a circulação de trens acontece normalmente pelas outras linha da estação, inclusive dos trens do ramal Japeri. Os intervalos seguem regulares em todos os ramais neste momento.

Os técnicos atuam nos reparos.