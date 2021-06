Secretário de Educação do Rio garante segurança nas escolas - LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Publicado 16/06/2021 08:02 | Atualizado 16/06/2021 08:32

Rio - Foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do município do Rio a resolução que altera a carga horária nas unidades escolares da cidade.

Anteriormente, por conta das restrições devido à crise sanitária por conta da Covid-19, as aulas diárias eram de três horas. Com a nova mudança, as aulas diárias passam de 15 horas semanais para 20 horas.

A partir da próxima semana, as unidades que funcionam em dois turnos terão aulas de quatro horas diárias. Já as escolas de turno único, passam a funcionar por seis horas.



O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, afirma que a frequência das aulas presenciais está se aproximando da que era praticada antes da pandemia.



"Já conseguimos abrir 96% das escolas ao ensino presencial. Oferecemos vacinas aos profissionais da nossa rede e estamos dando um passo para dar mais tempo de ensino aos nossos alunos. A educação vai vencer"