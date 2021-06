o presidente da Casa, Miguel Alencar (DEM) minimizou a questão, disse que "foi um debate normal, dentro dos preceitos democráticos" - Internet

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 21:37

Na Região dos Lagos, a sessão da Câmara de Cabo Frio, desta terça-feira (15) esquentou os ânimos e por pouco os vereadores Roberto de Jesus (MDB) e Vanderson Bento (PTB) não chegaram às vias de fato. Os parlamentares estavam no fim do intervalo que precedia a sessão extraordinária que votaria, entre outros projetos, a moeda social Itajuru. O presidente da Casa, vereador Miguel Alencar (DEM) encerrou a sessão e fez uma reunião às pressas no gabinete com os parlamentares.



No vídeo vazado nas redes sociais, é possível ver o momento exato da "quase briga". As imagens mostram que Jesus se aproxima de Vanderson, que estava sentado na mesa diretora, e ambos trocam comentários inaudíveis. Em dado momento, quando Vanderson se levanta para encarar o vereador e fala alguma coisa. Antes da situação ficar pior, a secretária da presidência da Câmara, Nazaré Paiva interveio e apartou os dois.

Conversando por telefone com o presidente da Casa, Miguel Alencar (DEM) minimizou a questão, disse que “foi um debate normal, dentro dos preceitos democráticos”, e que depois convocou os dois ao gabinete e “tudo ficou tudo bem”. Além dos dois envolvidos, os demais edis que estavam presentes à sessão também participaram da reunião. “No vídeo parece ser muito maior do que de fato foi. Na reunião, eles pediram desculpas e ficou tudo bem”, destacou Miguel.



O líder do governo na Câmara, vereador Davi Souza (PDT) também se juntou na tentativa de apartar Jesus e Vanderson. “Eu fui apartar a briga, depois estive presente na reunião com Miguel. A sessão extraordinária vai acontecer na quinta (17)”, acrescentou Davi.

O QUE DISSERAM OS VEREADORES



Questionado pela reportagem do o DIA, o vereador (e policial militar) Roberto Jesus disse que “com relação ao acontecido na sessão da Câmara Municipal de Cabo Frio, nesta terça-feira, 15 de junho, faz-se necessário esclarecer que o debate de ideias e divergências de opiniões são normais e necessárias em um âmbito democrático, assim é a casa de leis do nosso povo. De forma alguma houve a possibilidade de entrar em vias de fato, tenho psicológico preparado para evitar qualquer tipo de provocação. Tenho um grande respeito pelo colega vereador Vanderson Bento, ele já conversou comigo e já se desculpou”.



O vereador Vanderson Bento disse que mesmo divergindo no campo ideológico de alguns colegas, “o que faz parte do regime democrático, jamais serei vetor de violência política e de necropolítica. Em que pese as afirmações sobre divergências entre eu e o vereador Roberto de Jesus na sessão de hoje (15), reafirmo meu compromisso com o debate civilizado que aprendo todos os dias na vida pública refutando qualquer tese em sentido contrário. Nutro um profundo respeito pelos meus pares e em especial pelo vereador Roberto de Jesus e assim vou me manter”.