Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:49

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam três pessoas durante operação na RJ-124, a Via Lagos, na altura de Rio Bonito na madrugada desta terça-feira (15).

No carro do trio, que tinha partido de São Gonçalo, havia uma quantidade considerável de drogas com destino a Cabo Frio.

De acordo com o batalhão, os agentes notaram que o motorista do veículo, ao perceber que seria abordado, parou às margens da rodovia simulando que encontrava-se enguiçado.

O fato chamou a atenção da equipe, que realizou a abordagem ao carro que tinha dois homens e uma mulher.

Após busca no veículo, foram encontradas maconha e cocaína. Em boa parte, já preparada para o consumo.

O trio recebeu voz de prisão pelos agentes do BPRv pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhados para a 119ª DP, em Rio Bonito. O montante de material entorpecente que foi apreendido não foi divulgado.