Essa espécie tem sido vítima de caça e tráfico devido ao valor comercial de sua pele e carne, além da sua comercialização como animal de estimação.

Por Renata Cristiane e Sabrina Sá

Publicado 12/06/2021 22:04 | Atualizado 12/06/2021 22:14

A Unidade de Polícia Militar Ambiental (UPAm) orienta a não tocar no animal, já que ele pode se sentir ameaçado e acabar atacando, e retirar crianças e animais domésticos do local. Ainda segundo a UPAm, não se deve matar o bicho e solicitar auxílio da unidade, o que pode ser feito através do telefone: (22) 2647-6064.

Muitas pessoas acreditam que a jiboia é venenosa, há até mesmo uma crença de que ela é venenosa durante alguns meses do ano. No entanto, isso não é verdade, pois as jiboias não apresentam glândulas de veneno, nem dentes inoculadores.