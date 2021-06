Entre as 52 equipes de vários estados inscritas na competição, estão confirmadas algumas da Região dos Lagos - Arquivo

Entre as 52 equipes de vários estados inscritas na competição, estão confirmadas algumas da Região dos Lagos Arquivo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 21:00

Diversas equipes de Canoa Havaiana da Região dos Lagos participam, na manhã deste sábado (12), às 8h, de uma prova do circuito Iron Va’a de canoa havaiana. A competição conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio e terá um percurso de 31 km, desde a Praia de João Fernandes, em Búzios, até a Praia do Pontal, em Arraial do Cabo.

Entre as 52 equipes de vários estados inscritas na competição, estão confirmadas algumas da Região dos Lagos como Tritão Canoe e Ohana loa Waa, de Cabo Frio, e Team Mirage Hui Hoa e Hui Hoa, de Búzios.

A premiação terá medalhas para os integrantes das cinco primeiras equipes em cada categoria: OC6, para seis remadores (masculino e feminino open, masculino e feminino master, masculino e feminino super master e mista); V6 Open e Va’a V3, para três remadores (masculino, feminino e mista).

Todos os protocolos de prevenção e combate à Covid-19 serão cumpridos pela organização da competição. As provas terão acompanhamento da Capitania dos Portos, que dará suporte no mar aos competidores.

O evento terá transmissão ao vivo durante toda a prova com narração de Fernando Bonfá e comentários de Luciano Meneghello, pelo canal do Aloha Spirit Midia, no YouTube, além de cobertura da rádio Costa do Sol FM (101,7).

Canoa Havaiana ou Canoa Polinésia, são nomes nacionalizados para denominar o esporte, que surgiu na região do triângulo polinésio e originalmente é conhecido como Va’a, Wa’a ou Waka.