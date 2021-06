O intervalo entre as doses da vacina Coronavac/Butantan é de 28 dias. Já o intervalo entre as doses da Vacina AstraZeneca/Fiocruz é de três meses. - SECOM/arquivo

O intervalo entre as doses da vacina Coronavac/Butantan é de 28 dias. Já o intervalo entre as doses da Vacina AstraZeneca/Fiocruz é de três meses.SECOM/arquivo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:39

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está convocando para a próxima semana as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O levantamento atualizado pela Prefeitura aponta que 2.002 pessoas que tomaram a primeira dose, e que já estão no período para aplicação da segunda, ainda não voltaram aos postos de saúde.

Segundo os dados, são 1.284 pessoas pendentes com a segunda dose da CoronaVac, e 718 pessoas, na faixa etária de 80 anos ou mais, pendentes com a segunda dose da AstraZeneca.

No momento, 23.376 pessoas estão no período de intervalo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca. A Secretaria de Saúde esclarece que esse número vai aumentando conforme avança a vacinação no município.

A Prefeitura de Cabo Frio reitera o alerta sobre a importância de a população tomar a segunda dose. O intervalo entre as doses da vacina Coronavac/Butantan é de 28 dias. Já o intervalo entre as doses da Vacina AstraZeneca/Fiocruz é de três meses. Caso a pessoa contraia a doença, deve-se aguardar 30 dias após o resultado do exame positivo para dar continuidade ao esquema vacinal.

A coordenadora de imunização em Cabo Frio, Patrícia Freitas, ressalta que a eficácia prometida pela vacina foi determinada de acordo com estudos que testaram com as duas aplicações.

“A segunda dose é muito importante pois aumenta a proteção contra a Covid-19 e ajuda a prolongá-la. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose e as vacinas ficam reservadas”, explica Patrícia.

Para receber a segunda dose da CoronaVac, o cidadao deve agendar a vacinação na Unidade de Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro mais próximo da residência, de terça a quinta-feira, de 9h às 16h, e na sexta-feira de 9h às 12h.

No ato do agendamento, o cidadão deve informar nome, e-mail, duas opções de número de telefone para contato e a data do aprazamento da vacina descrita no cartão de vacinação.

A segunda dose da vacina AstraZeneca estará sendo aplicada nas unidades de saúde específicas para a Covid-19, de terça a quinta-feira, das 9h às 16h, e na sexta-feira de 9h às 12h. As pessoas podem se imunizar também no Drive-thru que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 15h.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana, feriado, o morador deve se vacinar na semana seguinte à data agendada.

Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve ter se imunizado com a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.