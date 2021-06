O corpo foi encaminhado para o IML de Macaé e o caso, registrado na 126ª DP, onde será investigado. - Andréa Reys RC24h

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:31

Um homem com idade aproximada dos 40 anos, identificado como Marcos Silva, foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Jardim Esperança, periferia de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. A vítima foi encontrada perto do condomínio Monte Carlo, do programa "Minha Casa, Minha Vida", num local de mata que dá acesso ao bairro do Alecrim, em São Pedro da Aldeia.

O corpo estava sujo de sangue e a vítima estava sem camisa, vestia uma bermuda preta e tinha pés e mãos amarrados, além de uma fita adesiva na boca.

Marcos, segundo pessoas próximas, era cozinheiro profissional e pizzaiolo.

O corpo foi encaminhado para o IML de Macaé e o caso, registrado na 126ª DP, onde será investigado.