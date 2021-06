Na quarta-feira (16) é a vez de quem tem 58 anos. Na quinta-feira (17) de quem tem 57 anos, e na sexta-feira (18) das pessoas com 56 anos. - SECOM

Na quarta-feira (16) é a vez de quem tem 58 anos. Na quinta-feira (17) de quem tem 57 anos, e na sexta-feira (18) das pessoas com 56 anos.SECOM

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:48

Cabo Frio vai avançar com o calendário de vacinação contra a Covid-19, iniciando a imunização para a população em geral nesta semana. A vacinação, a exemplo dos grupos anteriores, será de forma escalonada, por idade. A medida acontece devido ao envio de vacinas pelo Governo do Estado, que permanece de forma gradativa, não abrangendo todas as idades deste público-alvo.

Nesta terça-feira (15) as pessoas com 59 anos recebem a primeira dose do imunizante. Na quarta-feira (16) é a vez de quem tem 58 anos. Na quinta-feira (17) de quem tem 57 anos, e na sexta-feira (18) das pessoas com 56 anos.

A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde específicas para Covid-19, que funcionam de terça a quinta-feira (das 9h às 16h), e sexta-feira (das 9h às 12h), e também no drive-thru (das 9h às 16h), que retoma a aplicação da primeira dose do imunizante.

Para se vacinar com a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Quem não compareceu para se vacinar no período divulgado dos grupos prioritários anteriores deve procurar as unidades de saúde específicas para Covid-19 para receber o imunizante.

ONDE SE VACINAR:

DRIVE-THRU

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº