Polícia apreendeu 132 vidros de lança perfume e 20 kg de maconha durante operação no bairro Manoel Correa, em Cabo Frio, no sábado (12) - Divulgação 25 BPM

Polícia apreendeu 132 vidros de lança perfume e 20 kg de maconha durante operação no bairro Manoel Correa, em Cabo Frio, no sábado (12) Divulgação 25 BPM

Por Renata Cristiane

Publicado 14/06/2021 18:12

No sábado (12), os agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar, na Região dos Lagos, prenderam, pelo menos, cinco homens, incluindo um gerente do tráfico de drogas que atuava em Araruama. Um menor também foi apreendido em Cabo Frio, segundo um dos registros.

De acordo com as ocorrências policiais, foram apreendidos 4.759 cápsulas de cocaína, 2.609 buchas de maconha, 199 pedras de crack e 132 vidros de lança perfume em operações realizadas em Araruama, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.

Publicidade

Em Cabo Frio, no bairro Manoel Correa, foram dois homens presos por tráfico com 132 vidros de lança perfume e 20 kg de maconha.

Enquanto isso, uma operação no bairro Monte Alegre terminou com um homem preso e um adolescente apreendido com 199 pedras de crack, 106 pinos de cocaína e seis buchas de maconha.

Publicidade

Em um trecho da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), foram apreendidos, dentro de um veículo, 4.275 pinos de cocaína e 2.303 buchas de maconha. Divulgação 25 BPM Em Araruama, um homem apontado como gerente do tráfico do Loteamento Santana foi preso no distrito de São Vicente por conta de um mandado de prisão em aberto.

No bairro Três Vendas, também em Araruama, um homem foi preso por tráfico de drogas e, com ele, foram apreendidos sete pinos de cocaína e 59 buchas de maconha.

Publicidade

Em um trecho da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em São Pedro da Aldeia, foram apreendidos, dentro de um veículo, 4.275 pinos de cocaína e 2.303 buchas de maconha.

Your browser does not support the video tag. Ainda em São Pedro, no bairro Morro dos Milagres, foram apreendidos 371 cápsulas de cocaína e 241 trouxinhas de maconha.