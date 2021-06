O número representa 44.6% da folha de dezembro do ano passado. O valor total do recurso empregado no pagamento é de R$ 915.678,21. - Secom

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:35

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, anunciou que vai efetuar nesta terça-feira (15) o pagamento de dezembro de 2020 para aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos pelo Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf).

Ao todo, 724 pessoas vão receber os proventos que foram deixados em atraso na virada do ano.

O número representa 44.6% da folha de dezembro do ano passado. O valor total do recurso empregado no pagamento é de R$ 915.678,21.

“Desde o primeiro dia de governo temos trabalhado para buscar solucionar esta dívida do ano passado. Pagar quem recebe até dois salários mínimos foi a forma que o prefeito José Bonifácio (PDT), a secretaria de Fazenda e o Ibascaf encontraram para começar a equacionar esses pagamentos”, explica o presidente do instituto, Carlos Alberto Cardozo.

Ao longo dos primeiros cinco meses de governo, a Prefeitura de Cabo Frio vem colocando em dia as obrigações com o funcionalismo público, concentrando esforços no pagamento das dívidas.

Além disso, desde o início do ano, todas as folhas salariais de trabalhadores da ativa e de aposentados têm sido pagas antecipadamente, ou seja, antes do quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme consta do estatuto do servidor de Cabo Frio.