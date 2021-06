O ex-presidente Michel Temer - Paulo Guereta / Parceiro / Agência O Dia

Por iG

Publicado 04/06/2021 15:42 | Atualizado 04/06/2021 15:43

Brasília - O ex-presidente Michel Temer (PMDB) teme que Jair Bolsonaro não aceite o resultado de uma eventual derruta nas eleições de 2022 e avançe para um golpe. Temer vê a possibilidade de um cenário parecido com o do ex-presidente Donald Trump nos EUA após a derrota para Biden — que culminou na invasão do Congresso por radicais de direita . As informações são do jornalista Kennedy Alencar.



Lula (PT) e FHC (PSDB) também estariam se movimentando para fortalecer os laços com militares legalistas e ex-bolsonaristas arrependidos, como Santos Cruz, que classificou a decisão do Exército como uma "vergonha". Segundo o jornalista, Temer também tenta prestigiar os militares da ativa e da reserva que resistem a tentações golpistas.

No mês passado, Lula e FHC fizeram um gesto de aproximação pelo fortalecimento da democracia. Eles almoçaram juntos e publicaram foto nas redes sociais. O tucano chegou a afirmar que, em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, votaria em Lula.