O cantor Xande de Pilares participou de live solidária aos pés do Cristo Redentor. - Reprodução Internet

Por Bruna Fernandes*

Publicado 25/06/2021 00:00

Os cantores Mumuzinho e Xande de Pilares farão uma live beneficente, no próximo dia 3 de julho, às 18h, para o projeto 'Dia C Dia de Cooperar Edição 2021', do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ). E evento 'Transformando Desafios em Esperança' arrecadará alimentos para instituições que estão passando dificuldades por causa da pandemia de covi-19.

Empolgado, Mumuzinho ressalta a importância de colaborar com o projeto. "Será um dia muito legal com meu parceiro Xande de Pilares, em que poderemos incentivar as pessoas a cultura da cooperação e o Social", diz cantor.

De acordo com o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, o evento tem o objetivo de celebrar associações que trabalham ao longo do ano e também a valorização do cooperativismo, feito pelas pessoas que dele participam.

"Durante o evento, reforçaremos a campanha 'Transformando Desafios em Esperança', que visa arrecadar recursos a serem doados a instituições sociais de diversas regiões do estado afetadas pela pandemia", conta Mesquita.

"São valores e princípios cooperativistas que se misturam em uma grande corrente do bem. E neste tempo de pandemia, cuja necessidade de ajuda mútua é ainda mais necessária, o Dia C demonstra todo o seu papel social e comprova que atitudes simples podem mudar o mundo", completa.

A live será transmitida no canal do YouTube do Sistema OCB/RJ, a partir das 18h. As doações deverão ser feitas através do QR Code que estará disponível durante a transmissão, ou poderão ser entregues na sede do Sescoop/RJ (Rua da Quitanda 56, no Centro do Rio) até o dia 31 de julho.

