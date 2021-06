Enterro Nathalia Guzzardi Marques no Jardim Saudade em Sulacap - Daniel Castelo Branco

Enterro Nathalia Guzzardi Marques no Jardim Saudade em SulacapDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:59 | Atualizado 24/06/2021 15:03

Rio - O corpo de Nathalia Guzzardi Marques, de 30 anos, foi enterrado nesta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Já Matheus Correia Viana está previsto para ser cremado às 17h no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Norte do Rio. A psicóloga e o empresário foram encontrados mortos com sinais de asfixia no banheiro do apartamento, na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Durante o cortejo, a família de Nathalia, que estava bem abalada, não quis falar com a imprensa. Os amigos também preferiram não se manifestar.

Publicidade

Antes de ser encontrada morta

Nathalia esteve com a mãe na segunda-feira (21) na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste, e após o encontro, não foi mais vista. Parentes e amigos desconfiaram do sumiço porque a jovem não tinha desmarcado as consultas com seus pacientes. A moça era sócia em uma clínica na mesma região que estava quando viu a mãe pela última vez. Ela deixa um filho de 8 anos.

Publicidade

A principal linha de investigação da 14ª DP (Leblon), que está à frente do caso, aponta que a causa da morte teria sido problemas no aquecedor a gás da água do apartamento onde estavam.