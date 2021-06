Traficantes da Nova Holanda postam fotos de forte armamento - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:33

Rio - Traficantes da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, publicaram nas redes sociais, nesta quinta-feira, fotos exibindo diversas armas em posse da quadrilha que domina a região. Segundo análise do diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança do Rio de Janeiro, Vinicius Cavalcante, o armamento exibido nas imagens aparenta ser novo e de qualidade.

"Os carregadores de grande capacidade que conferem a eles muita autonomia, assim, eles podem atirar muito. Um dos fuzis leva uma granada de bocal. Eles podem disparar essa granada contra veículos blindados e, no caso dos blindados da polícia, calcinar toda a tripulação, todo mundo que está dentro. Vai penetrar a blindagem e matar as pessoas que estão dentro", afirmou o especialista.

Segundo Vinicius, a exibição das diversas armas tem como objetivo mostrar o poderio e desencorajar facções rivais e as forças de segurança pública a pretenderem e tentarem contra eles.

De acordo com o especialista, a exibição do poderio, no entanto, possibilita a tentativa de localização das armas e identificação dos portadores do armamento, além de “produzir uma inteligência que vá fazer as ações policiais mais efetivas”.

Procuradas, a Polícia Militar e a Civil não se pronunciaram sobre o caso.