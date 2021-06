Marcelo Crivella - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:21 | Atualizado 24/06/2021 17:24

Rio - A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, informou, na tarde desta quinta-feira, durante uma inauguração de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que a gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, deixou um roubo de mais de R$ 70 milhões na pasta da prefeitura.

Além disso, ela informou que ao assumir a pasta, encontrou bastante dificuldade financeira e que alguns equipamentos estavam destruídos.

"Só na Secretaria de Assistência Social nós vimos que a dívida é mais de R$ 70 milhões. Também temos déficit de repasses tanto do Governo Federal, como do Governo do Estado. Isso já está se normalizando. Já requeremos ao governo e eles estão fazendo um estudo de como podem nos ajudar", afirmou Laura.

O DIA entrou em contato com a defesa de Crivella, que disse que não iria se manifestar sobre o assunto.