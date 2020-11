Carla Prata está enfrentando sequelas da covid-19 Reprodução Internet

Rio - Carla Prata contou no Instagram, nesta segunda-feira, que foi internada com trombose. De acordo com a apresentadora, ela está enfrentando complicações da covid-19.

"Passando pra avisar que a covid-19 deixa sequelas, sim, e no meu caso foi uma trombose. Tomem muito cuidado no pós-covid. Ontem eu senti uma dor insuportável na coxa direita e como eu não sou de sentir dor nenhuma, fiquei em alerta pra ver se ia passar, mas não passou".

Carla Prata foi diagnosticada com coronavírus em setembro deste ano. "Resolvi ir ao hospital eram umas 20 horas e pra minha surpresa aqui ainda permaneço. Se cuidem", finalizou a ex-dançarina do "Domingão do Faustão".