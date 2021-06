Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana - Reprodução

Publicado 24/06/2021 17:22 | Atualizado 24/06/2021 17:29

O laudo produzido pelo Instituto Médico Legal (IML) apontou que os corpos de Mateus e Nathalia apresentaram "sinais gerais asfixia" provocada por intoxicação. De acordo com o documento, assinado pelo perito Claudio Amorim Simões, foram solicitados exames complementares que possam identificar se a intoxicação ocorreu por monóxido de carbono, devido ao aquecedor.



A principal linha de investigação da 14ª DP (Leblon), que está à frente do caso, aponta que a causa da morte teria sido problemas no aquecedor a gás da água do apartamento onde estavam.



Aquecedores de água a gás devem passar por manutenção anual



Pequenos cuidados com a prevenção na compra e a manutenção anual de rotina em equipamentos a gás podem evitar tragédias como a ocorrida na última terça-feira (22), que vitimou um jovem casal em consequência de um vazamento de gás no aquecedor de água do banheiro, conforme aponta a linha de investigação conduzida por policiais da 14ª DP (Leblon).



Com regulamentação própria, instituída pela Portaria nº 182/2012 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), os aquecedores de água a gás passam por rigorosos testes antes de chegar ao consumidor, devendo ainda passar por manutenção anual de rotina. De janeiro a junho deste ano, 18 equipamentos obtiveram o registro na autarquia.



Para dar início ao processo de certificação de um aquecedor de água a gás, o fabricante deve entrar em contato com um Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro. Com os dados do produto, a instituição indica um laboratório capacitado para realizar os ensaios técnicos, enquanto realiza a auditoria junto à fábrica.