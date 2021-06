Central do Brasil na noite desta quinta-feira - Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 25/06/2021 09:05 | Atualizado 25/06/2021 09:07

Rio - Um vídeo mostrando uma confusão na Central do Brasil viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira. Nas imagens é possível ver dois homens sendo agredidos por policiais. Os agentes jogam spray de pimenta contra eles que resistem à prisão. Segundo a Supervia, a confusão teve início quando um ambulante discutiu com um dos funcionários que supervisionam as plataformas. O vendedor estaria impedindo o fechamento das portas, o que é proibido por medidas de segurança da companhia.

Confusão na Central do Brasil entre ambulantes, policiais e um agente da Supervia.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/9znOG1BrgA — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2021



Ainda de acordo com a Supervia, o ambulante e outro vendedor seguiram o agente até a plataforma 12, e lá o ameaçaram e deram início a uma nova briga, agora com agressões físicas. Policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estavam no local e interviram na situação. Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para esclarecimento do fato.

A empresa também reforçou a importância de não impedir a abertura e o fechamento das portas dos trens pois “pode atrasar as viagens e até mesmo colocar em risco a integridade física das pessoas que praticam essa atitude irregular”, destacou.



Segundo a PM, três agentes e um vendedor prestaram esclarecimentos na 4ª DP (Praça da República).