Os passageiros que precisam pegar um trem encaram mais uma manhã de caos nesta sexta-feira - Reprodução TV Globo

Por Jessyca Damaso

Publicado 25/06/2021 08:17 | Atualizado 25/06/2021 08:20

fotogaleria Rio - Os passageiros que precisam pegar um trem da SuperVia encaram mais uma manhã de caos nesta sexta-feira. De acordo com a SuperVia, uma composição que seguia do ramal Japeri para a Central do Brasil apresentou uma ocorrência técnica no pantógrafo, equipamento que liga o trem à rede aérea, quando passava pelo trecho entre Bento Ribeiro e Marechal Hermes. Os usuários foram flagrados desembarcando e andando sobre a linha férrea.

"Os agentes da SuperVia orientaram os clientes no desembarque para que sigam viagem em outra composição. Outro trem que estava nas proximidades passou em baixa velocidade pela linha paralela. Nesse momento, trens do ramal Japeri aguardam ordem de circulação no local. Os demais ramais não foram afetados", disse a concessionária que administra o transporte.



A SuperVia informou que os técnicos da concessionária trabalham para normalizar a circulação no menor tempo possível.

Os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pelos canais de relacionamento da concessionária.