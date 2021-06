Peter Ferreira Peixoto, de 35 anos, é considerado foragido - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 21:54 | Atualizado 25/06/2021 21:58

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar à prisão de Peter Ferreira Peixoto, de 35 anos. Ele é principal suspeito de tentar matar sua esposa, Aline Gomes, com 12 facadas, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O agressor já é considerado foragido da Justiça.



Segundo a Polícia Civil, casados há 14 anos, a tentativa de feminicídio aconteceu no ultimo dia 13, após a vítima sair de uma confraternização entre amigos e aceitar conversar com o marido, já que havia pedido a separação do casal. Por não aceitar o fim do relacionamento, Peter teria esfaqueado Aline e a jogado para fora do carro.



A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde se recupera dos ferimentos. Os familiares dela temem que o criminoso possa voltar a tentar cometer o crime.



Ainda segundo a especializada, morador de Jaconé, em Saquarema, existe a suspeita que Peter tenha fugido para outro local fora do Rio. Contra ele foi expedido um mandado de prisão pelo crime de feminicídio, com pedido de Prisão Temporária.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Peter Ferreira, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.