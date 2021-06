Eduardo Paes - Lucas Menezes

Por Natasha Amaral

Publicado 25/06/2021 18:57 | Atualizado 26/06/2021 15:08

Rio - O pai do do prefeito do Rio, Eduardo Paes, morreu, nesta sexta-feira, em decorrência de complicações da covid-19. Valmar Souza Paes, de 78 anos, estava intubado em um hospital particular da Zona Sul do Rio , onde ficou internado por cerca de dois meses.

Na época em que foi intubado, Paes, que também tinha contraído a doença, pediu orações para a melhora do pai. "Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha mãe já zerados da covid-19. Só falta meu coroa que - se Deus quiser - sai dessa em breve. Peço a oração de todos por meu pai", escreveu.

Advogado, Valmar Paes era baiano, casado há 54 anos com Consuelo Paes e deixa três filhos e cinco netos.

O pai do prefeito foi enterrado no cemitério São João Baptista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, às 14h deste sábado (26).