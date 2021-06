Ivanildo morreu na manhã deste sábado - Reprodução

Publicado 26/06/2021 14:52 | Atualizado 26/06/2021 18:22

Rio - Morreu, neste sábado, o soldado da Polícia Militar Ivanildo Silva de Oliveira, de 40 anos. Ele estava internado há 20 dias no Hospital Estadual Getúlio Vargas , na Penha, após sofrer um ataque de criminosos na Pavuna, Zona Norte do Rio, no dia 6 de junho. Ele era lotado no 21º BPM (São João de Meriti) e atuava no programa Operação Segurança Presente quando foi baleado.

Na ocasião do crime, parentes e amigos começaram a divulgar pedidos de doação de sangue para Ivanildo. Só no dia seguinte, mais de 300 pessoas procuraram o Hemorio em nome do soldado.

Ainda no domingo, Ivanildo recebeu três bolsas de sangue. No dia seguinte, foram mais dez unidades de "concentrado de hemácias". Nesta manhã, porém, o soldado não resistiu e faleceu. Com a morte do miliar, chega a 26 o número de policiais mortos no Rio de Janeiro este ano.



Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que lamenta a morte do soldado. e diz que presta apoio à família do policial. Ivanildo era casado, tinha 40 anos e estava na corporação desde 2018. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro do militar.