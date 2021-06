Psicóloga Nathalia Guzzardi Marques e o empresário Matheus Correia Viana, ambos de 30 anos - Reproduções

Psicóloga Nathalia Guzzardi Marques e o empresário Matheus Correia Viana, ambos de 30 anosReproduções

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 21:09 | Atualizado 26/06/2021 21:11

Rio - O prédio onde Nathalia Guzzardi e Matheus Viana foram encontrados sem vida na última terça-feira já possuía um histórico de morte por asfixia. Em 2012, a estudante Camila Ribeiro foi encontrada morta no mesmo andar. Na época, ficou comprovado que a morte foi por conta monóxido de carbono inalado no banheiro de um apartamento. Segundo uma reportagem do RJTV, um funcionário alertou à polícia que outra moradora do prédio passou mal por conta do mesmo motivo. A Polícia Civil vai utilizar as informações na investigação do novo caso.

No dia do ocorrido, a empresa lamentou o ocorrido e disse que nenhum chamado sobre vazamento foi identificado no imóvel. Segundo a Naturgy, a responsabilidade pelos equipamentos como fogões e aquecedores é dos consumidores. A fornecedora apenas é responsável por garantir que o gás chegue até as residências, por meio de redes.

A principal linha de investigação da 14ª DP (Leblon), que está à frente do caso, também aponta que a causa da morte teria sido problemas no aquecedor a gás da água do apartamento onde estavam.