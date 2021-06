Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana - Reprodução

Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 13:42

Segundo informações, o teste que está sendo feito é chamado de "estanqueidade" e vai ser realizado em todo o prédio. No apartamento do casal, o aquecedor que fica no banheiro também passou por uma vistoria, onde os técnicos simularam o funcionamento do equipamento para detecção dos gases gerados dentro do cômodo. A vistoria está sendo acompanhada por parentes do dono do apartamento, o Matheus.



Publicidade

No dia do ocorrido, a empresa lamentou o ocorrido e disse que nenhum chamado sobre vazamento foi identificado no imóvel . Segundo a Naturgy, a responsabilidade pelos equipamentos como fogões e aquecedores é dos consumidores. A fornecedora apenas é responsável por garantir que o gás chegue até as residências, por meio de redes.

"Assim como acontece em todos os demais serviços públicos como água e luz. De acordo com o artigo 29 do Regulamento de Instalações Prediais (RIP), 'as ramificações internas são de responsabilidade do proprietário, o qual deverá providenciar para que sejam mantidas em perfeito estado de conservação'", disse a operadora em nota.



As suspeitas de vazamento foram levantadas pelos próprios amigos, que encontraram o casal no interior do banheiro do apartamento, caído, ainda com o chuveiro ligado. Segundo o relato deles, havia um cheiro forte de gás no local. Não havia sinais de arrombamento no apartamento.

Publicidade

Ainda de acordo com o laudo, assinado pelo perito Claudio Amorim Simões do IML, foram solicitados exames complementares que possam identificar se a intoxicação ocorreu por monóxido de carbono, devido ao aquecedor.

Publicidade

A principal linha de investigação da 14ª DP (Leblon), que está à frente do caso, também aponta que a causa da morte teria sido problemas no aquecedor a gás da água do apartamento onde estavam.