Operação Policial no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 25/06/2021 12:12

Rio - Empréstimos de armas para assaltos, atividades típicas da milícia e especialização em explosões de caixas eletrônicos. Para o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Rogério Lima, essas são as novas práticas adotadas por traficantes de drogas da maior facção criminosa do Rio. Nos oito meses de investigações que deram origem à Operação Anura , o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil se debruçaram em materiais que apontavam um esquema violento comandado pelo traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, apontado como chefe do tráfico de drogas no conjunto de favelas do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias.

"Essa é a violência atípica do tráfico de drogas. A linguagem que ele fala é a linguagem do tiro e do confronto. O tráfico de drogas ele não está agora circunscrito apenas à mercancia das drogas. O tráfico descobriu que pode ganhar dinheiro exercendo atividades típicas da milícia, além de explosões a caixas eletrônicos", explicou o promotor.

A operação realizada nesta sexta-feira na comunidade caxiense tinha como principal objetivo cumprir 14 mandados de prisão contra traficantes de drogas que, além do tráfico, são acusados de diversos crimes: homicídios, latrocínios, roubos e explosões.

Sete pessoas acabaram presas, seis delas eram foragidas e faziam parte do tráfico. Bochecha era o alvo principal, mas conseguiu escapar do cerco policial.

"É um elemento perigoso. Costuma andar com vários seguranças e se esconder em outras comunidades. Nossas investigações apontaram que havia empréstimos de armas e simulacros para roubos fora da comunidade", detalhou o delegado Gustavo Castro, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

A operação empregou policiais de várias delegacias e agentes do Gaeco. Não houve pessoas feridas. Os presos e o material apreendido foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.