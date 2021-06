Daniel Silveira (PSL-RJ): de volta à cadeia - Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 21:55

Rio - A Justiça decidiu em audiência de custódia, nesta sexta-feira, manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL), investigado por participação em atos democráticos e preso em flagrante, em fevereiro, por aparecer em vídeo fazendo ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com apologias ao Ato Institucional AI-5.

Daniel Silveira estava em prisão domiciliar, mas retornou ao regime fechado nesta quinta-feira, após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. O ministro justificou, em sua decisão, pelo menos 30 violações de Silveira ao sistema de tornozeleira eletrônica, como tentativa de rompimento de lacre, falta de bateria no equipamento e violação do perímetro de circulação determinado pela Justiça.

Alexandre de Moraes também se baseou no não pagamento por Silveira de uma fiança fixada em R$ 100 mil. O valor deveria ter sido quitado até o dia 12 de junho. Porém, segundo o ministro do STF, o pagamento não havia sido quitado até as 10h desta quinta-feira.

No momento da nova prisão, na quinta-feira, a Polícia Federal informou que Daniel Silveira tentou pular o muro de sua casa para evitar a captura, mas se entregou após se deparar com o cerco dos agentes.