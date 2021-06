Prefeitura reabre estação de Olaria do BRT - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 25/06/2021 20:01

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira, a estação de BRT Olaria após um ano fechada por furto de equipamentos. No total, foi gasto R$ 285 mil para recuperar a estação, que é a primeira das 46 inoperantes.

As mudanças implementadas tem o objetivo de reduzir os custos com vandalismo e furto, que custam em média R$100 mil por mês. As obras contaram com a substituição dos painéis e portas de vidro por chapas de ferro vazadas; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; alarmes luminosos e sonoros das portas, indicando a abertura e o fechamento delas, para a segurança dos usuários; e trava automática das portas. A partir de agora, a entrada será possível apenas pelas catracas próximas às bilheterias.

"Foi um trabalho de reconstrução, a estação estava muito destruída. Peço a colaboração da população para zelar pela preservação da estação Olaria e mantê-la tão bonita quanto está sendo entregue hoje", disse a diretora-presidente Claudia Secin, que está à frente da intervenção no BRT Rio.