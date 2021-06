Polícia Civil apreende três caminhões que transportavam bebidas sem nota fiscal - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/06/2021 18:30

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira, três caminhões que transportavam cervejas e refrigerantes sem notas fiscais em Jardim América, na Zona Norte, e em Itatiaia, Sul Fluminense. A ação teve objetivo de reprimir crimes tributários no comércio e no transporte de bebidas. Os envolvidos foram levados para a Delegacia Fazendária, que apura o caso. Nenhuma identidade foi divulgada.

A operação foi feita em parceria com a Delegacia Fazendária (Delfaz), da Barreira Fiscal e das secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz) e da Casa Civil. Dois dos caminhões que transportavam cerveja foram parados no bairro da Zona Norte. Os dois não tinham nota fiscal dos produtos. Outras mercadorias foram encontradas no depósito em que as bebidas seriam guardadas.