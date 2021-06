Por O Dia

Publicado 25/06/2021 18:16

Rio - O Governo do Rio inaugurou, nesta sexta-feira, o primeiro espaço dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica em Miguel Pereira. O espaço, batizado de Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado com a prefeitura da cidade do Centro-Sul Fluminense e realizará atendimentos jurídico, psicológico e social.



"A Casa do Direito da Mulher Daniella Perez nasceu para combater a impunidade. Com esse equipamento nós ampliamos as possibilidades de denúncia pelas mulheres, desenvolvendo mecanismos de proteção para salvaguardar essas denunciantes e possibilitar punições mais rápidas para os agressores", disse o governador Cláudio Castro.



A criação do espaço marcará o novo processo de atuação do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, da Secretaria de Polícia Militar. Esta nova fase terá início pela região do Sul Fluminense. Na primeira quinzena deste mês, a PM promoveu um curso virtual para qualificar 110 novos agentes para atuar no programa – 88 policiais militares e 22 guardas municipais da Prefeitura de Miguel Pereira. A inclusão dos agentes do município foi possível graças a um convênio entre a PM e a prefeitura da cidade.



"Violência contra mulher é um grave problema social que afeta diariamente muitas famílias do nosso Estado. A Casa do Direito da Mulher vem se somar a outras ações do Governo do Estado, como a Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida que atua preventivamente, tendo como foco o acompanhamento e monitoramento das medidas protetivas emitidas pelo judiciário", disse o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo.



Ministrado por especialistas da Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Defensoria Pública e por gestoras de políticas municipais de atendimento à mulher, o curso de capacitação permitirá a criação de novas equipes da Patrulha Maria da Penha nas unidades operacionais em todo o estado. Miguel Pereira é a primeira cidade do estado a receber o reforço com agentes que passaram pelo curso.



"Hoje foi um dia de realizações que vão mudar a vida das pessoas. A Casa Daniella Perez vai dar mais segurança para nossas mulheres, o Disk-Árvore foca no ambiente, promovendo um futuro melhor para as próximas gerações e o Espaço do Agricultor dá a oportunidade dos trabalhadores da região poderem vender seus produtos diretamente para o consumidor. Isso tudo só foi possível graças à parceria entre o município de Miguel Pereira e o Governo do Estado", falou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.



O Patrulha Maria da Penha já atendeu a 20.962 mulheres em situação de violência doméstica em todo o estado entre agosto de 2019 e abril deste ano. Nesse período, foram efetuadas 327 prisões de autores de violência doméstica. Na região do Sul do estado, o programa já atendeu a 2.885 mulheres e não houve nenhum caso de feminicídio entre as que foram inseridas no Patrulha Maria da Penha.



Homenagem a atriz assassinada



O local recebe o nome da atriz Daniella Perez, que foi morta pelo também ator Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Thomaz, em dezembro de 1992. Daniella era filha da autora de novelas Glória Perez. Na época, Daniella era casada com Raul Gazolla e contracenava com Pádua em uma novela.



"Ter colocado o nome da Daniella Perez como referência é uma homenagem. A Danielle foi assassinada por um parceiro, é um crime contra mulher e não podemos ter tolerância com isso. Violência contra mulher é uma covardia, precisamos fazer nossa parte como poder público e dar um ponto final nisso", contou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



A Casa do Direito da Mulher Daniella Perez vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, na Avenida General Ferreira do Amaral, 94, no Centro de Miguel Pereira.