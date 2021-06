Rio Poupa Tempo retorna para a cidade de São Gonçalo depois de 5 anos fechado - Divulgação/ Governo do Rio

Rio Poupa Tempo retorna para a cidade de São Gonçalo depois de 5 anos fechadoDivulgação/ Governo do Rio

Por Thalita Queiroz*

Publicado 25/06/2021 17:42

Rio - O secretário de Trabalho e Renda do Rio do estado do Rio, Leo Vieira, confirmou na quinta-feira (24) o retorno da unidade Rio Poupa Tempo para a cidade de São Gonçalo daqui a três meses. Segundo o secretário, o projeto, de autoria do deputado estadual Jalmir Junior (PRTB), recebeu o apoio do governador Claudio Castro. Com o retorno do serviço, o deputado Jalmir Junior espera que novos empregos sejam gerados para os gonçalenses.



A unidade do Rio Poupa Tempo em São Gonçalo funcionou até 2016, no interior do São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista. O serviço oferecia para a população atendimentos de aproximadamente 40 órgãos federais, estaduais, municipais e privados. Eram, ao todo, quase 400 serviços à disposição dos cidadãos.



"O estado do Rio de Janeiro vai cumprir essa dívida com a cidade de São Gonçalo, levando o Rio Poupa Tempo de volta. Daqui a dois meses, no máximo três meses, estaremos reabrindo a unidade", afirmou o secretário Trabalho e Renda.

Ainda não foi informado qual será o local que a nova unidade do Rio Poupa Tempo vai funcionar.





*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes