Por Thalita Queiroz*

Publicado 25/06/2021 16:25 | Atualizado 25/06/2021 17:54

Rio - Um incêndio atingiu o 18º BPM (Jacarepaguá), na tarde desta sexta-feira, na Estrada do Pau-Ferro, 435, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 15h56 para conter o fogo em um carro e uma moto, fora de circulação, no estacionamento do batalhão.

Duas equipes dos Bombeiros estiveram no local para conter as chamas. A Polícia Militar disse que o incêndio se originou no mato, o lado do muro do 18ºBPM (Jacarepaguá), e acabou atingindo alguns materiais que seriam descartados, que estavam no pátio da unidade.

Não houve feridos no incêndio. O fogo foi controlado por volta das 16h09.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes