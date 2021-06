Manifestação será em frente à Assembleia Legislativa do Rio - Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:37 | Atualizado 15/06/2021 19:09

PMs e bombeiros inativos, além de seus pensionistas, farão um ato no próximo dia 22, às 10h, em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, contra o desconto previdenciário que vem sendo aplicado desde 2020, após a reforma do sistema de proteção social dos militares (Lei Federal 13.954/20). A manifestação foi convocada pela comissão de veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e tem ganhado adesão de associações e grupos que representam também o pessoal da ativa das duas carreiras.

A reforma - proposta pelo governo federal e aprovada no Congresso em 2019 - reestruturou as carreiras dos militares das Forças Armadas e dos estados e também modificou o sistema previdenciário do setor.

Uma das medidas adotadas de forma automática pelos governos estaduais foi a forma de aplicação da alíquota de contribuição previdenciária: o desconto (hoje, de 10,5%) passou a incidir sobre a totalidade dos proventos dos PMs e bombeiros inativos e de seus pensionistas, até mesmo daqueles que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de R$ 6.433,57.

Antes, quem ganhava menos que o teto era isento. Com a mudança, esse grupo passou a cobrar frequentemente dos deputados da Alerj uma interlocução com o governo e a aprovação de medidas que retomassem a regra anterior.

"Nossa principal pauta é o desconto de previdência de inativos e pensionistas. Com a reforma da previdência, inativos e pensionistas passaram a descontar 10.5% de previdência no total de ganhos. O que impacta o rendimento significamente. Antes tínhamos a isenção do duplo teto do INSS. O que pedimos é que o governador isente os reformados por invalidez ou doenças graves e em outros casos, desconte somente sobre o que exceder ao teto simples", declarou André Rios, da comissão de veteranos e pensionistas da PM e Bombeiros.

Rios acrescentou que a reposição salarial é outra reivindicação: "Estamos anos sem aumento por causa do Regime de Recuperação Fiscal, podemos ficar por mais 10 anos sem reajuste".

BOMBEIROS



Presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio, Mesac Eflain afirmou que a perspectiva de chegada à Alerj de projetos voltados ao funcionalismo e a reforma dos militares (que ampliará idade e tempo de permanência na ativa) foi um dos motivos para o grupo também participar do ato do dia 22.

"A adesão da ABMERJ se deu pela certeza de que o projeto vai acarretar perdas importantes para todos os servidores. No caso dos ativos, aumento do tempo de serviço, ameaça do fim dos triênios, extinção de gratificações e maior interstício para promoções de praças. Buscamos também a equiparação da GRET (Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho), que funciona como uma espécie de adicional de periculosidade, em percentual distinto para praças e oficiais", afirmou.

Ele declarou ainda que a categoria está há sete anos sem reajuste com a previsão de mais 10 anos (sem reposição) com a renovação do Regime de Recuperação Fiscal: "Entendemos ainda que o regime não é impeditivo para a reposição das perdas inflacionárias e esse direito nos vem sendo negado".