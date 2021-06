Categorias querem apoio dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - Octacílio Barbosa/Alerj

Categorias querem apoio dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de JaneiroOctacílio Barbosa/Alerj

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 07:00

O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado (Fosperj) está intensificando a articulação com os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). No final de semana, as categorias enviaram ofícios aos gabinetes pedindo apoio dos parlamentares à mobilização do funcionalismo. Já nesta segunda-feira (14 de junho), o Fosperj se reuniu com Rodrigo Amorim (PSL), presidente da Comissão de Servidores Públicos da Casa.

No encontro, os integrantes do fórum trataram das pautas do funcionalismo fluminense. Entre elas, o plano de recomposição das perdas inflacionárias e o desbloqueio das progressões e promoções.

Publicidade

Eles também colocaram as preocupações dos servidores diante de novos ajustes prometidos com o novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A manutenção do adicional por tempo de serviço e a abertura de concursos públicos também foram discutidos.



Os servidores afirmaram que Amorim deixou claro que está disposto a abrir diálogo com o Fosperj. E que ele pediu aos representantes do grupo que criassem um embasamento técnico das pautas para ampliar as discussões e não deixá-las somente nesses encontros.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicidade

O fórum conseguiu um espaço para uma audiência pública com os servidores, com transmissão ao vivo pela TV Alerj. A reunião está prevista para acontecer no próximo dia 24, uma quinta-feira.



O representante do Fosperj, Roberto Carlos, agradeceu o empenho do deputado em receber as categorias e a abertura de diálogo: "É fundamental que os deputados abram esse espaço para fortalecer a luta dos servidores estaduais, que estão desde 2014 sem reajuste salarial e, no atual cenário, podem ficar quase duas décadas sem nenhum aumento", disse.