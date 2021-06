Servidor

'Não vamos tirar direito de nenhum servidor', diz presidente da Alerj ao governador

André Ceciliano afirmou que medidas de austeridade serão discutidas com as categorias e que a Assembleia votará mudanças voltadas apenas aos futuros funcionários públicos do Rio

Publicado 14/06/2021 11:37 | Atualizado há 7 horas